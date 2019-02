VOETBAL - FC Emmen neemt het in eigen huis op tegen ADO Den Haag. Een duel tussen respectievelijk de nummers 16 en 11 in de eredivisie.

Emmen speelde zijn eerste wedstrijd in de eredivisie uit tegen ADO. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen in Den Haag. Kan FC Emmen weer drie punten van ADO afsnoepen? Volg de wedstrijd in het liveblog hieronder.