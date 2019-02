Deel dit artikel:













Vier brandweermannen krijgen een lintje Vier brandweerlieden kregen een lintje (foto: archief RTV drenthe)

Tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweerposten in de gemeente Noordenveld zijn vanavond vier lintjes uitgereikt.

Ook werden leden die een jubileum bij de brandweer vieren of een diploma hebben gehaald, in het zonnetje gezet. Daarnaast verwelkomde de brandweer zeven nieuwe brandweerlieden.



Brandweerhart

Burgemeester Klaas Smid speldde de Koninklijke lintjes op bij vier brandweermannen van de brandweerposten Norg en Veenhuizen.

Ebo Nieboer, Mark Boelens, Andries Boer en Eric Schmidt worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontvangen de onderscheiding voor hun activiteiten en inzet bij de brandweer.



De vier mannen staan bekend als mensen met een echt ‘brandweerhart’. Ze hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid in de regio.