Op Tjak: Pr. Margrietschool in Smilde zoekt toezichthouders

Vind je het leuk om met kinderen om te gaan en ze te begeleiden EN heb je tussen de middag tijd over? Dan is de Prinses Margrietschool in Smilde misschien wel op zoek naar jou!

Ze zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers die tussen de middag toezicht willen houden op het schoolplein.