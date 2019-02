Deel dit artikel:













Op Tjak: Dekenactie Hoogeveen voor Malawi

Actiegroep World Servants Hoogeveen is bezig met een dekenwasactie. Daarbij gaat de groep vijfduizend dekens wassen om geld in te zamelen om een school in Malawi te bouwen.

Uiteindelijk gaan 22 Hoogeveners naar het Afrikaanse land.