OpTjak: Opknapbeurt voor Landgoed Terborgh

Vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe hebben op Landgoed Terborgh een stukje natuur geadopteerd. In de wintermaanden maken ze de heide weer netjes voor de zomer.

Vandaag wordt ondermeer de Amerikaanse vogelkers verwijderd. Dat is een exoot die in Drenthe is geïntroduceerd, maar verdringt nu de inheemse bomen.