Politie waarschuwt voor dubieuze verkopers met 'ordinair Haags accent'

In de zuidoosthoek van onze provincie gaan dubieuze verkopers langs de deuren. De politie adviseert mensen om niet met hen in zee te gaan.

"De verkopers bieden allerlei soorten gereedschap aan van bekende merken. Ze geven ook een visitekaartje af. Het ziet er allemaal heel netjes uit", vertelt wijkagent Hans Walvius. De verkopers praten met een 'ordinair Haags accent', zegt de wijkagent.Toch is er iets niet in de haak. "Als ze een deal proberen te sluiten met mensen, en die gaan er niet op in, dan doen ze de prijs drastisch naar beneden. Het gaat om grote bedragen. Ze vragen bijvoorbeeld eerst 9.000 euro en zakken vervolgens naar 3.000 euro. Dan is er iets aan de hand", aldus Walvius."De vraag is waar het gereedschap vandaan komt. De verkopers zeggen dat ze het zo goedkoop kunnen doorverkopen, omdat het afkomstig is van een beurs. Of het zou om gebruikte spullen gaan, waardoor ze enorm in prijs kunnen zakken. Het gereedschap lijkt allemaal echt te zijn, maar het zou ook namaakgereedschap kunnen zijn uit China. Dat weten we niet."De wijkagent heeft nog geen voorbeelden gehoord van mensen die daadwerkelijk met de verkopers in zee zijn gegaan. Maar ze hebben al geprobeerd hun spullen aan de man te brengen in onder meer Valthermond, Drouwen en Borger.