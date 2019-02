Albert Heijn mag tijdelijke supermarkt bouwen in Zuidlaren

Deel dit artikel:













Hier moet de tijdelijke supermarkt komen (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

Supermarktondernemer Hans Hendrikse mag een tijdelijke supermarkt bouwen in Zuidlaren op het terrein van de Prins Bernhardhoeve. Dat heeft de rechter vanochtend besloten.

Hendrikse en de gemeente Tynaarlo liggen al jaren in de clinch hierover. Hendrikse kreeg eerder wel een vergunning, maar geen huurovereenkomst voor de grond. Daarom spande Hendrikse een rechtszaak aan.



Binnen twee weken moet de gemeente de huurovereenkomst geregeld hebben.



'Eindelijk!'

Hans Hendrikse is blij met de uitspraak. "Eindelijk, het voelt als een ontlading”, zegt Hendrikse opgelucht. "We zijn al zo lang in gesprek en willen dit al zo lang."



"Ik ben ook blij voor de klanten, de medewerkers, Albert Heijn en voor Zuidlaren dat er nu eindelijk wat gebeurt".



De tijdelijke supermarkt komt er volgens Hendrikse zo snel mogelijk. "Nu staat het stoplicht op groen. We kunnen het proces nu in gang zetten om de tijdelijke winkel te bouwen. De inventaris had ik al in huis."



Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe tijdelijke supermarkt open kan.



Hoe zit het ook alweer?

Hendrikse en de gemeente liggen al jaren in de clinch over de komst van een supermarkt naar het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in het dorp. In Zuidlaren is al lange tijd onduidelijkheid over de invulling van dat braakliggende stuk grond.



Hendrikse wil daar een tijdelijke supermarkt bouwen, omdat zijn huidige supermarkt te klein is. Tynaarlo ging daarin mee en verstrekte vier jaar geleden een vergunning. Ondertussen staat er nog altijd geen tijdelijke supermarkt en blijven de plannen voor het terrein veranderen.



Hard gelag

De uitspraak is een hard gelag voor de gemeente Tynaarlo. De wethouder wilde eerder niet in gesprek met de supermarkteigenaar. Daarnaast gaf de gemeente eerder aan dat ze in een lastig parket komen als de Albert Heijn een tijdelijke supermarkt mag bouwen.



Zo is inmiddels een afspraak gemaakt met twee extra supermarkten die zich op het terrein willen vestigen. ​"De tijden zijn veranderd", zei voormalig wethouder Nina Hofstra hierover. "Waarom mag de Albert Heijn dan wel een tijdelijke supermarkt bouwen en de Jumbo en Aldi niet?" De gemeente is bang dat deze partijen nu ook een tijdelijke supermarkt willen bouwen op het Prins Bernhard terrein.