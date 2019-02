Vijf vragen over de heide en het rozenkransje op het Dwingelderveld

Op veel plekken in onze provincie is de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe natuur. De komende weken duiken we met Hans Dekker in het natuurherstel. Deze week zijn we op het Dwingelderveld.

Het Dwingelderveld is het grootste, aaneengesloten natte heidegebied in West-Europa. De schaapskudde die hier graast, helpt bij het behoud van de heide."We staan in het hart van het Dwingelderveld. Dit is voormalige landbouwgrond die relatief laat ontgonnen is, net na de Tweede Wereldoorlog. Later werd het eigendom van natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ongeveer tien jaar geleden hebben zij de landbouwgrond omgezet naar natuur.""De landbouwgrond werd goed ontwaterd met als gevolg dat een deel van de omringende heide ook ontwaterd is. Dat is funest voor heide. Dit is nu opgelost en juist op deze plek onderzoeken we hoe je heide op voormalige landbouwgrond het beste kunt herstellen.""Dit stuk heeft een behandeling gehad met mineralen en je ziet dat de heide daar uitstekend op reageert. Iets verderop staat een stuk heide dat deze behandeling niet gehad heeft. Daar is de grond kaler, met minder heide en meer mos. Het aanpakken van het landschap in combinatie met het toedienen van mineralen tegen verzuring van de bodem geeft dus een goed resultaat.""Jazeker, hier staat een aantal planten van het zogenaamde rozenkransje. Die plant is bijna overal in het land uitgestorven, behalve op een paar plekjes in de duinen. Het is een plant die echt in het heidelandschap thuis hoort. Maar door de verzuring van de bodem onder invloed van alle rotzooi die uit de lucht naar beneden komt, is de plant vrijwel verdwenen.""De Universiteit Antwerpen heeft samen met andere organisaties onderzocht hoe we het rozenkransje kunnen vertroetelen. Daaruit bleek dat het plantje het juist op deze grond goed doet. Dat betekent grond met een beetje leem waarvan de bovenste laag met meststoffen verwijderd is. Verder moet er nog een beetje kalk toegevoegd worden. Waarschijnlijk kunnen we volgend jaar de eerste bloeistengels van dit plantje tegemoet zien."