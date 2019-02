Een vijfde van Drentse auto's is youngtimer

In Drenthe is een kleine 20 procent van de auto's yountimer (foto: ANP/Robin Utrecht)

Op de Drentse wegen is 19,9 procent van de auto's youngtimer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Youngtimers zijn auto's die tussen de vijftien en de vijfentwintig jaar oud zijn.

Auto’s van vijftien jaar oud zijn vooral aantrekkelijk voor ondernemers. Omdat bij nieuwere auto’s naar de cataloguswaarde wordt gekeken om bijtelling te berekenen, zijn nieuwere auto’s vaak veel duurder. Youngtimers zijn in de bijtelling stukken goedkoper omdat hun marktwaarde veel kleiner is. Ook al is het percentage van de marktwaarde dat wordt verrekend voor de bijtelling wel groter.Van de youngtimers zijn de Opel Astra, Volkswagen Golf en de Peugeot 206 landelijk het meest in trek bij particulieren. Zakelijke rijders kiezen het vaakst voor de Volvo V70 en verschillende BMW-types uit de jaren negentig en de eerste vijf jaar van deze eeuw. Landelijk wordt iets meer dan de helft van de jonge youngtimers zakelijk gereden.Bekijk op de kaart hieronder hoeveel youngtimers er in elke provincie zijn: