Landgoed Heidehof: 'We waren meteen verliefd"

De meeste natuur in onze provincie wordt beheerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap. Maar er zijn ook mensen die op hun eigen land natuur beheren en ontwikkelen.

Bij Eext ligt het landgoed Heidehof dat eigendom is van Dolf van der Weij en Annetje Braat. Toen zij trouwden, beiden voor de tweede keer, hadden ze samen één grote passie: de natuur. Ze wilden graag tien hectare natuur kopen, maar inmiddels zijn ze in bezit van bijna tweehonderd hectare."Dit landgoed werd ons drie keer aangeboden en de derde keer zijn we maar eens gaan kijken. We werden er meteen verliefd op en dat kwam goed uit, want we waren ook al verliefd op elkaar," vertelt Van der Weij. In 1996 hebben ze het gekocht. Ongeveer twintig procent van het landgoed bestaat uit bos, de rest is heide.Toen ze pas eigenaar waren, ontdekten Van der Weij en Braat een aantal bijzondere zaken. "Hier liggen zeven grafheuvels, waarvan eentje nog niet eerder ontdekt was," aldus Van der Weij. De grafheuvels zijn tussen de twee- en drieduizend jaar oud. Een ander uniek element in dit geografisch oude landschap is een pingoruïne , een overblijfsel uit de laatste ijstijd.Van der Weij en Braat willen de natuur op hun landgoed beschermen en ontwikkelen. "We hebben nieuw bos geplant. Ik vind het fijn om hier te lopen en te beseffen dat we ons opnieuw aan de natuur aanpassen. Die re-integratie van mens en natuur is nodig om de aarde te redden van de klimaatcrisis," aldus Van der Weij."Voor mij betekent de natuur iets waar je altijd toegang tot hebt. Er zijn geen verwachtingen als je in de natuur loopt, niemand vraagt je wat, je kunt helemaal stil zijn. In deze tijd van haast is dat gewoon heerlijk," vertelt Braat.