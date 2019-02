Deel dit artikel:













Beeldend kunstenares, singer-songwriter en actrice genomineerd voor Talentprijs De genomineerden Anne-Wil Lufting, Nadua Kramer en Willemijn Maandag (bron foto's v.l.n.r.: eigen foto / Renate Rowaan / Pim Hendriksen)

Drie jonge vrouwen zijn dit jaar genomineerd voor de Drentse Talentprijs Cultuur. Actrice Willemijn Maandag, beeldend kunstenares Anne-Wil Lufting en singer-songwriter Nadua Kramer maken kans op de aanmoedigingsprijs.

De Talentprijs is bedoeld om uitvoerend artiesten een zetje te geven richting een doorbraak op landelijk niveau. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Willemien Dijkstra, die op dit moment speelt in de musical Soldaat van Oranje.



Nadua Kramer

Nadua Kramer is een Assense zangeres die zichzelf gitaar leerde spelen. Haar muziek gaat over het verlies van geliefden, wereldwijde onrechtvaardigheid en persoonlijke frustraties. De singer-songwriter is in 2018 geselecteerd voor het coachingstraject Hit the North.



Anne-Wil Lufting

Anne-Will Lufting uit Nieuw-Amsterdam studeerde in 2017 af aan Academie Minerva in Groningen. Ze werkt met leer, kunstleer of bisonyl dat ze op verschillende manieren buigt en verft, waardoor er verrassende werken ontstaan. Haar kunstwerken, die afgelopen jaar op verschillende exposities te zien waren, vertonen enerzijds de kenmerken van een sculptuur en anderzijds die van een schilderij.



Willemijn Maandag

De in Sleen geboren actrice Willemijn Maandag voltooide de opleiding musicaltheater aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en werd daarna aangenomen als understudy van diverse rollen in de musical ‘A Chorus Line’. Afgelopen jaar was zij te zien als de understudy van Eliza Doolittle in de musicalklassieker ‘My Fair Lady’ en Mistress en Evita in de musical ‘Evita’.



Jury

De genomineerden zijn door een vakjury gekozen uit 52 namen die door het publiek werden ingediend. Een onafhankelijke landelijke jury, onder voorzitterschap van burgemeester Marco Out van Assen wijst uiteindelijk de winnaar aan.



De Talentprijs wordt op 8 april uitgereikt in Muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug. Dan wordt ook bekend wie de winnaar is van de Drentse Anjer Prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds Drenthe. De Drentse Anjer Prijs is bedoeld voor groepen om het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector benadrukken.