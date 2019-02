Deel dit artikel:













Bestuur De Treffer '16: 'Borger-Odoorn gooit bom op 2e Exloërmond' De rivaliserende clubs in 2e Exloërmond gaan mogelijk op hetzelfde sportterrein spelen

Het college van B en W van de gemeente Borger-Odoorn wil zowel TEVV als De Treffer '16 met ingang van het nieuwe seizoen op het sportpark in 2e Exloërmond laten spelen. De ene club is blij, de andere ontploft van woede en vindt dat het gemeentebestuur een bom op het dorp gooit.

Geschreven door Steven Stegen

Hendrik Bolk van TEVV typeert het telefoontje dat hij van wethouder Niek Wind kreeg als een 'mooie mededeling'. "Wij zijn er blij mee, er spreekt vertrouwen uit in onze toekomst. We hebben met het bestuur van het dorpshuis al afspraken gemaakt over het gebruik van de kleedkamers en het openstellen van het dorpshuis tijdens onze activiteiten."



Bolk zegt alleen nog maar vooruit te willen kijken. Hij zegt er geen problemen mee te hebben om het complex om en om te kunnen gebruiken, maar spreekt ook de hoop uit dat het meer dan 80 jaar oude TEVV uiteindelijk weer als enige op het sportpark zal spelen.



Ontevreden

Bij het bestuur van De Treffer '16, dat in 2016 werd opgericht door leden die ontevreden waren over het beleid bij TEVV, zijn de rapen gaar. De Treffer '16 had er juist bij de gemeente op aangedrongen dat die club de velden in 2e Exloërmond voor onbepaalde tijd zou krijgen. Volgens de club is dat in de hele gemeente gangbaar.



Volgens De Treffer '16 zijn daar in het verleden door het toenmalige college toezeggingen in gedaan. "En bovendien, wij moeten als club aan allerlei eisen voldoen om de velden te gebruiken, terwijl het blijkbaar voor TEVV voldoende is dat ze aan richtlijnen van de KNVB voldoen. Dat vind ik meten met twee maten", foetert voorzitter Wim Hospers.



De vete tussen de voetbalclubs kent een lange geschiedenis en is voor buitenstaanders lastig te doorgronden. Daarbij speelt ook de verkoop van het toenmalige clubgebouw een rol. Dat werd door TEVV aan de stichting Dorpshuis verkocht. Het voormalige clubhuis werd een dorpshuis.



'Niet legaal'

Volgens De Treffer '16 was de verkoop niet legaal, onder andere omdat er geen steun vanuit de leden was. "Ook zijn er zonder toestemming van de leden op persoonlijke titel van bestuursleden leningen aangegaan, die buiten de administratie zijn gehouden", stelt Hospers. De schuldenlast zou zo hoog zijn opgelopen dat daarom het clubgebouw werd verkocht.



Het bestuur van De Treffer '16 zegt inmiddels een omvangrijk dossier te hebben met misstanden en heeft een advocaat in de arm genomen. Advocaat Ferre van de Nadort uit Beilen gaat namens de club in de kwestie duiken, waarbij ook gekeken wordt naar de rol van de gemeente, die via de stichting Dorpshuis de aankoop van het clubgebouw mede financierde. Ook zou het gebouw ver onder de werkelijke waarde zijn verkocht.



Het CDA heeft vragen gesteld over de toewijzing van de sportvelden. Dit staat voor vanavond op de agenda van de gemeenteraad. Eerder besloot de raad om noodvoorzieningen te treffen op het sportpark, zodat leden van De Treffer '16 kunnen omkleden en spullen vorstvrij kunnen opslaan. Deze faciliteiten zijn in het dorpshuis aanwezig, maar er ligt tussen de partijen geen overeenkomst voor het gebruik.



Deadline

Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) bestrijdt dat er voor De Treffer '16 strengere eisen zijn om te worden toegelaten. "En wat TEVV betreft: het gaat om een voornemen om ze toe te laten, maar op dit moment voldoet de club nog niet aan de KNVB-eisen. Ze moeten vijftig spelende leden hebben en een seniorenelftal. In juni is de deadline."