Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Shifra (12) uit Nieuw-Weerdinge is eerste kinderdichter Emmen Shifra Alkema is de eerste kinderdichter van de gemeente Emmen (foto: RTV Drenthe)

De 12-jarige Shifra Alkema uit Nieuw-Weerdinge werd afgelopen vrijdag in de Bibliotheek Emmen uitgeroepen tot de eerste kinderdichter van gemeente Emmen. Ze won met haar gedicht ‘Zilverpapier’, dat ze schreef naar aanleiding van een interview met haar opa.

Shifra schrijft al sinds haar achtste gedichten, maar droeg voor het eerst een voor op de begrafenis van haar oom twee jaar geleden. Ze schreef het gedicht ‘Zilverpapier’ tijdens een workshop die op haar basisschool De Rank werd gegeven. Het gedicht gaat over de herinneringen van haar opa aan de Tweede Wereldoorlog.



Voorsprong op de rest

In aanloop naar de zoektocht naar de eerste kinderdichter van gemeente Emmen werden op de deelnemende scholen workshops gegeven. De gedichten die daar werden gemaakt, werden ingezonden voor de wedstrijd.



Uiteindelijk stond Shifra met negen andere kinderen in de finale. Volgens Joep van Ruiten, één van de juryleden en tevens cultuurjournalist en voormalig gemeentedichter, had Shifra duidelijk een voorsprong op de andere finalisten. “Ze had al zoveel in huis. Ze was er eigenlijk al klaar voor en had alleen nog een podium nodig.”



Op bezoek bij Van Oosterhout

Een kinderdichter moet volgens hem zelfverzekerd zijn, zichzelf kunnen presenteren en uiteraard moeten de gedichten goed in elkaar zitten. “Bij Shifra was het vooral opvallend hoe goed de gedichten waren.” aldus Van Ruiten. “De tekst kwam bij mij echt binnen.”



Shifra gaat als kinderdichter nog op bezoek bij burgemeester Eric van Oosterhout. Ook mag ze een gedicht voordragen tijdens bijzondere evenementen, zoals dodenherdenking. Ze is vrij in hoe vaak ze een gedicht wil publiceren en hoe vaak ze bij activiteiten aanwezig wil zijn, maar is voornemens meer dan vier keer per jaar een gedicht te publiceren.