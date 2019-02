De bosuilen laten zich weer zien en horen

Ga deze dagen 's nachts het bos in - het liefst tijdens een windstille, ijskoude en maanverlichte nacht - en je hebt grote kans dat je een bosuil hoort roepen. De maand februari en maart zijn namelijk bosuil-maanden.

