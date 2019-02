Wetenschap steunt klimaatspijbelaars

Een groep van zo’n 350 wetenschappers steunt door middel van een brief de actie van de zogenoemde klimaatspijbelaars vandaag in Den Haag. Eén van hen is de Drentse Matthias Olthaar uit Beilen, lector Green Logistics aan de Stenden Hogeschool in Emmen.

“Ik denk dat het een goede manier is om vanuit de wetenschap te laten zien wat de ernst van de problematiek is”, aldus Olthaar over de brief, die in Trouw staat. “Het belangrijkst is het terugbrengen van de uitstoot van CO2, dat heeft nu het grootste effect op de klimaatverandering. Er zijn ook andere zaken die een rol spelen, zoals de plastic soep.”Over 32 jaar zal er volgens Olthaar evenveel vis als plastic in de oceaan zijn. Maar mogen de leerlingen om deze reden spijbelen van school? “Ik steun dit zonder meer en als er meer spijbeldagen nodig zijn, steun ik dat ook.”Wat hij zelf doet voor een beter klimaat? “Thuis probeer ik zoveel mogelijk met de speed pedelec van Beilen naar Emmen te fietsen in plaats van met de auto of het openbaar vervoer. Ook hebben we een zonneboiler.”