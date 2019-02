Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrachtwagen raakt van weg bij De Wijk De vrachtwagen kwam tot stilstand achter de vangrail (foto: Persbureau Meter) De vrachtwagen kwam tot stilstand achter de vangrail (foto: Persbureau Meter) De vrachtwagen kwam tot stilstand achter de vangrail (foto: Persbureau Meter)

Op de A28 richting Meppel, ter hoogte van De Wijk, is een vrachtwagen van de weg geraakt en gekanteld. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De vrachtwagen heeft zo'n vijftig meter van de vangrail vernield. De A28 was korte tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.



Er zijn geen gewonden gevallen.