Meppeler die blinden helpt ontvangt koninklijke onderscheiding Feenstra maakte zich hard voor de belangen van blinden in Nederland (foto: RTV Drenthe)

Jan Feenstra uit Meppel is gisteravond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens het Sportgala kreeg de Meppeler zijn onderscheiding door burgemeester Richard Korteland opgespeld.

Feenstra maakt zich al jaren hard voor de belangen van blinden in Nederland. Ook is de Meppeler erg actief als vrijwilliger en hij heeft zich sinds 1966 op verschillende manieren ingezet voor zijn stad en de maatschappij.



Vrijwilliger sinds hij blind werd

De Meppeler is sinds 1966 blind en in dat jaar werd hij lid van de Nederlandse Blindenbond (nu de Oogvereniging). Hij besloot zich in te zetten voor andere blinden. Zo introduceerde hij hulpmiddelen voor mensen die op latere leeftijd blind zijn geworden en werkte hij mee aan een luistertijdschrift.



In Meppel zette hij zich door de jaren heen in voor een groot aantal organisaties, stichtingen en verenigingen. Dat begon in 1979, als penningmeester en later als voorzitter van de wijkvereniging Oosterboer.



Feenstra was vanaf 1988 vijf jaar lang vrijwilliger en voorzitter bij basketbalclub Red Giants en aan het einde van de jaren 80 werd hij vrijwilliger bij het Meppeler Sportgala. Ook heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij cultuurcentrum De Plataan, het Grachtenfestival, voetbalclub MSC, de Hospice Meppel en IVN.



Paralympische Spelen

Zijn blindheid weerhield Feenstra er niet van om zijn sport te beoefenen. In 1987 zelfs mee aan de Paralympische Spelen in Toronto bij het onderdeel zwemmen.