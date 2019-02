Deel dit artikel:













Fanfarefanaat Ake Levinga heeft 23.000 cd's met harmoniemuziek Ake Levinga is trots op zijn collectie fanfaremuziek (eigen foto)

De een verzamelt postzegels en de ander voetbalplaatjes. Ake Levinga niet. De inwoner van 2e Exloërmond verzamelt cd's met fanfare-, harmonie- en brassmuziek en zijn enorme collectie bestaat uit ongeveer 23 duizend schijfjes. Hopelijk zijn de buren ook fan van de harmoniemuziek, want Levinga draait regelmatig een plaatje.

Harmonieverenging

"Ik zat vroeger bij de harmonievereniging. Toen begon ik met het kopen van cd's met die muziek", vertelt Levinga over de start van zijn verzameling. "Doordat ik voor mijn werk veel onderweg was kwam ik regelmatig mooie exemplaren tegen." Pas toen hij meer vrije tijd kreeg stortte hij zich op het uitbreiden van zijn verzameling.



Eerst zocht hij zijn muziek vooral in Nederland, maar later keek hij over de grens en Levinga heeft nu in het buitenland veel contacten met wie hij cd's uitwisselt. Soms doet hij zelf cd's op de post en de andere keer krijgt hij weer wat toegestuurd.



Bovenverdieping vol cd's

De fanfarefanaat zet dagelijks zijn lievelingsmuziek op. "Ik heb thuis een afdeling voor mezelf. De bovenverdieping is voor mij en af en toe komt mijn vrouw me gezelschap houden", legt Levinga uit. "Dan zit ik achter de computer, waar alle muziek ook op staat en draai ik een van de duizenden cd's." Momenteel luistert de verzamelaar veel naar het Leeuwardse Soli Brass. "Ik mag graag luisteren naar muziek met een religieus kantje."



Japanse platen

Zelf is Levinga lid van het mannenkoor. Muziek in dat genre is dan ook te vinden in zijn cd-collectie, maar de verzameling is nog altijd niet compleet. "Ik zoek nog cd's van Tokyo Kosei Wind Orchestra uit Japan. Een bevriende verzamelaar heeft al beloofd dat hij deze voor me meeneemt als hij naar Japan reist."