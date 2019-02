Paintball Center Coevorden verzegeld, exploitant stapt naar de rechter

De deuren van het Paintball Center Coevorden zitten op slot. De gemeente heeft het pand verzegeld. De exploitant vecht de sluiting aan. Dinsdag 12 februari buigt de rechter zich over de kwestie.

Exploitant Sebastiaan Bodde heeft een conflict met de gemeente over de benodigde vergunningen voor zijn paintball center. Volgens de gemeente heeft hij verzuimd om een complete aanvraag in te dienen. De zaak is zo hoog opgelopen dat de gemeente het pand heeft verzegeld.Bodde is daar verbolgen over. "En ik word nu ook nog eens op extra kosten gejaagd, want een deel van dit oude fabriekspand is niet goed af te sluiten. Daar moesten maatregelen voor genomen worden waar ik nu financieel voor opdraai." Dinsdag buigt de bestuursrechter in Groningen zich over de zaak.Vorige week woensdag heeft de politie een inval in het pand gedaan, zo bevestigt een woordvoerder. Er zou een tip binnen zijn gekomen over hennepteelt in het complex, maar volgens de woordvoerder is er niets aangetroffen.