Drentse boswachters ruimen troep containerramp op op Schiermonnikoog Met de prikstok in de hand struinden de boswachters het strand af (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Zo'n 170 boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten trokken vanmorgen vroeg naar Schiermonnikoog. Daar gingen ze in de harde wind aan het werk om het strand en duinen weer op te ruimen na de containerramp met de MSC Zoe.

Ook vanuit Drenthe vertrok een groep om de handen uit de mouwen te steken, nadat de directeur van Natuurmonumenten een oproep had gedaan. Boswachter Rombout Bennema is één van hem.



"We hebben de hele dag op het strand rondgelopen. We zijn vrij vroeg begonnen en werden over vier groepen verdeeld. Zo zijn we van oost naar west over het hele strand getrokken", vertelt hij.



345 containers

Begin dit jaar verloor het containerschip MSC Zoe tijdens een storm ter hoogte van het Duitse Waddeneiland Borkum 345 containers. Het schip was van Portugal op weg naar Bremerhaven.



De containers spoelden deels aan op de stranden van de Waddeneilanden en het vasteland. Ook de inhoud van de containers kwam op de stranden terecht, waardoor ze bezaaid lagen met speelgoed, matrassen, meubels, schoenen en veel piepschuim en plastic.



'Nog lang niet klaar'

Hoewel in de begindagen al rommel veel werd opgeruimd, spoelen er dagelijks nog steeds spullen aan op de stranden. Bennema is er van onder de indruk. "Ik had wel televisiebeelden gezien, maar als je hier komt, schrik je toch wel. Je ziet van alles liggen: van mandjes to my little pony's", aldus de boswachter.



"Iedereen denkt misschien dat het wel nu wel klaar is, maar dat is het niet. Er spoelt nog steeds nieuw spul aan, ook dingen ze nog niet eerder hebben gezien. Het is nog lang niet klaar."



Belangrijk voor vogels

De opruimactie is belangrijk voor de vogels, omdat vooral de kleine stukjes plastic en piepschuim gevaarlijk voor hen zijn. "We zijn nu de puntjes op de i aan het zetten voordat het broedseizoen begint. De kleine stukjes plastic zijn moeilijk op te ruimen en we zijn er bang voor dat de vogels het zien als voedsel", legt Bennema uit.



Wat de effecten van de ramp op de vogels zijn, is volgens Bennema nog niet duidelijk. "We hebben wel dode en zwaar vermagerde vogels gevonden, maar we weten nog niet hoe dat komt. Ook blijkt nu dat er veel zeekoeten doodgaan. De dode vogels worden nu opgestuurd naar Wageningen om te kijken wat daar de oorzaak van is."