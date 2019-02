RUG roept Gerrit Krolprijs in het leven

De Rijksuniversiteit Groningen vernoemt een nieuwe academische prijs naar de overleden dichter en schrijver Gerrit Krol uit Oudemolen. De prijs is naar hem vernoemd vanwege zijn 'buitengewone oeuvre'.

In 2019 is het 405 jaar geleden dat de RUG haar deuren opende. Om dat te vieren heeft de universiteit de prijs in het leven geroepen.Studenten uit heel Nederland en allerlei studierichtingen kunnen een in het Nederlands geschreven essay insturen van maximaal 2.000 woorden. Het essay moet uiteraard origineel zijn en mag niet eerder gepubliceerd zijn.Deelnemers moeten hun werk voor 3 mei 2019 inzenden. Het winnende essay wordt gepubliceerd op literair weblog Tzum en de winnaar krijgt 2.000 euro. Het thema van de eerste editie van de Gerrit Krol-prijs is inclusiviteit“Met de Gerrit Krol-prijs willen we het gebruik van het Nederlands in de academische wereld stimuleren", zegt decaan Gerry Wakker van de Faculteit der Letteren.Het is van wezenlijk belang dat universiteiten voldoende aandacht blijven besteden aan het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlands als academische taal”, vertelt Wakker.Gerrit Krol werd in 1934 geboren in Groningen. Hij schreef tijdens zijn leven tientallen boeken en gedichten. In 2001 won hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre en in 2005 ontving hij het eredoctoraat van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij overleed in 2013 op 79-jarige leeftijd