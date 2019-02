Deel dit artikel:













Meeste hardrijders geflitst in Hollandscheveld Zo'n 53.000 automobilisten werden in Drenthe geflitst (Foto: ANP/Koen van Weel)

De flitspaal langs de Riegshoogtendijk in Hollandscheveld heeft afgelopen jaar de meeste overtredingen vastgelegd in Drenthe.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Ruim 14.500 automobilisten reden te snel langs de paal ter hoogte van Woonzorgcentrum Beatrix. Dat zijn zo'n 2.500 overtredingen meer dan vorig jaar. Het Centraal Justitieel Incassobureau komt elk jaar met een overzicht van het aantal boetes dat is uitgedeeld.



Assen goede tweede

De flitspaal langs de Vaart bij de Johan Willem Frisokazerne in Assen stond vorig jaar op de eerste plaats, maar is dit jaar een goede tweede. Bijna 13.000 automobilisten kregen een bekeuring omdat ze zich niet aan de snelheid hielden. Ook hier is sprake van een stijging: vorig jaar gingen nog 12.000 hardrijders op de bon.



De derde plaats in de lijst is voor de flitspaal langs de N857, in de buurt van het Boomkroonpad. 11.000 bestuurders reden daar harder dan de toegestane 80 kilometer per uur.



In totaal werden in Drenthe 53.000 automobilisten geflitst, de meeste vanwege hun snelheid. Een kleine 800 bestuurders reden door rood.