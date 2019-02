Deel dit artikel:













Muziekcoöperatie genomineerd voor Anjerprijs; maar wel locatieproblemen Een concert van de Muziekcoöperatie (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De monumentale gymzaal van de voormalige Rijks HBS (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Wouter van den Burg van de Muziekcoöperatie (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Mooie, maar opnieuw lastige tijden voor de Muziekcoöperatie in Meppel. Trots zijn ze op de nominatie van de Drentse Anjerprijs. Zorgen zijn er over de concertlocatie in de oude gymzaal van de voormalige Rijks HBS: de buren ervaren geluidsoverlast.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Afgelopen jaar zijn er nieuwe bewoners bijgekomen in de seniorenflat vlak naast het voormalige scholencomplex aan het Zuideinde in Meppel. En die ervaren geluidsoverlast. Vrijwilligers van de muziekcoöperatie hebben een bewonersavond gehouden en daar bleek dat niet aan de wensen van de nieuwkomers tegemoet kan worden gekomen. En dat ook anderen geluidsoverlast ervaren.



Geluidslek

Mede-oprichter Wouter van den Burg: “dan zouden we het ruim honderd jaar oude pand helemaal geluiddicht moeten maken. En het prachtige historische pand is nu juist geluidslek, eerlijk is eerlijk. Het gaat maar om een aantal concerten per jaar, maar we zitten met vijfentwintig meter wel dicht op de meest naaste buren."



De voormalige gyzmaal is net als de rest van het scholencomplex gekocht door projectontwikkelaar Schavast Schagen Groep. Die wil het scholenpark ombouwen naar appartementen en nieuwbouwwoningen. Maar dat gaat nog even duren. De monumentale gymzaal krijgt eventueel een culturele herbestemming maar of er dan plek is voor de muziekcoöperatie?



Geen zin in gedoe en onzekerheid

De muziekcoöperatie heeft geen zin in gedoe met omwonenden over het geluid en samen met de onzekerheid over de toekomst van de gymzaal wil de poporganisatie verkassen naar cultureel centrum de Plataan van Scala. “Daar is een zaal gebouwd als een doos in een doos, dus van geluidsoverlast zijn we dan af. We vinden het wel heel belangrijk wat onze leden en vaste bezoekers vinden van die nieuwe locatie. Hun mening zal bepalend zijn.”



Om de Plataan te testen als popzaal gaat de muziekcoöperatie het concert van The Grand East op 15 maart daar houden. Gesprekken met Scala en de gemeente lopen inmiddels. Als alles lukt kan het concert van Yorick van Norden op 23 februari dus maar zo het laatste in de historische gymzaal zijn.



De muziekcoöperatie heeft ook dit jaar weer een tijdelijke subsidie gekregen van de gemeente voor het organiseren van concerten. Een permanente financiering moet nog gevonden worden. De coöperatie heeft inmiddels 600 leden. Van den Burg vindt dat de samenwerking met andere cultuurinstellingen op gang is gekomen en denkt dat met samenwerking veel winst te halen is.



Nominatie Anjerprijs

Ondertussen is de muziekcoöperatie één van de drie genomineerden voor de Drentse Anjer prijs. Met die prijs wil het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van 5.000 euro.