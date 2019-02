Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Denktank Bethesda: goede spoedeisende hulp is taak van overheid Spoedeisende hulp moet behouden blijven (foto: Treant Zorggroep)

De overheid moet er in het hele land voor zorgen dat spoedeisende hulp op korte afstand te verkrijgen is. Dat schrijft de Denktank Ziekenhuis Bethesda in een brief aan minister Bruno Bruins van Volksgezondheid.





Lees ook: Maandag meer duidelijkheid over toekomst Drentse ziekenhuiszorg

Vooruitlopend op het rapport stelt Denktank Bethesda dat spoedeisende hulp voor Hoogeveen behouden moet blijven. Dat is volgens de denktank niet een verantwoordelijkheid van ziekenhuisbestuurders maar van de overheid, net zoals de overheid er voor zorgt dat de brandweer binnen een bepaalde tijd bij een brand kan zijn.



Met deze oproep onderschrijft de denktank een brief aan Treant Zorggroep van voormalig directeur van UMCG Ambulancezorg Tjerk Hiddes. Die waarschuwde bij zijn afscheid afgelopen januari dat sluiting van de spoedhulpen van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal grote risico's oplevert voor patiënten in Drenthe en Oost-Groningen. Een team van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars presenteert maandag een rapport over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Oost-Groningen. Het rapport moet antwoord geven op vragen over personeelskrapte, de toenemende zorgvraag en strengere kwaliteitseisen in de zorg.Vooruitlopend op het rapport stelt Denktank Bethesda dat spoedeisende hulp voor Hoogeveen behouden moet blijven. Dat is volgens de denktank niet een verantwoordelijkheid van ziekenhuisbestuurders maar van de overheid, net zoals de overheid er voor zorgt dat de brandweer binnen een bepaalde tijd bij een brand kan zijn.Met deze oproep onderschrijft de denktank een brief aan Treant Zorggroep van voormalig directeur van UMCG Ambulancezorg Tjerk Hiddes. Die waarschuwde bij zijn afscheid afgelopen januari dat sluiting van de spoedhulpen van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal grote risico's oplevert voor patiënten in Drenthe en Oost-Groningen.