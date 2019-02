Werktraf voor dodelijk ongeluk door saucijzenbroodje

Een werkstraf van 240 uur en één jaar voorwaardelijke rijontzegging. Daartoe heeft de rechtbank in Zwolle een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Meppel vandaag veroordeeld.

De chauffeur lette in september 2017 tijdens het oppakken van een broodje even niet op de weg en veroorzaakte een dodelijk ongeluk op de N50 bij Kamperveen.Bij het ongeluk kwam een 37-jarige man uit Smilde om het leven. De rechtbank spreekt van “een zaak met alleen maar verliezers.”Even voor negen uur ’s ochtends had de chauffeur uit Meppel een saucijzenbroodje gekocht bij een tankstation. Twee weken geleden vertelde hij in de rechtszaal in Zwolle dat hij bewust had gewacht met het opeten ervan tot hij de situatie op de weg goed kon overzien. Het broodje lag ondertussen zo’n dertig centimeter lager, naast zijn stoel. Toen hij het pakte, keek hij heel kort naast zich en toen hij opkeek, zag hij plotseling dat er een file stond, verklaarde hij.Hij kon niet meer op tijd remmen en klapte met ruim 70 kilometer per uur op de auto van de Smildeger, die voor hem reed. Volgens getuigen werd die auto door de klap gelanceerd. Hij belandde ruim 100 meter verderop, half in een berm. De man overleed aan zijn verwondingen.Volgens de rechtbank heeft de Meppeler vrachtwagenchauffeur ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ gereden. Hij remde veel te laat “op het moment dat hij had kunnen en moeten zien dat vóór hem sprake was van stilstaand of langzaam rijdend verkeer”, aldus de rechtbank.Omdat de automobilisten voor de vrachtwagen verklaarden dat ze de file wel zagen, gelooft de rechtbank niet dat de chauffeur maar heel kort opzij keek. “Het kan niet anders dan dat hij zijn aandacht langer dan het enkele moment van het broodje pakken niet bij het verkeer op de weg voor hem heeft gehouden”, stelt de rechtbank.Zijn advocaat sloot niet uit dat het speedgebruik van het slachtoffer voor het ongeluk ook meespeelde bij de oorzaak ervan. Daar zijn volgens de rechtbank totaal geen aanwijzingen voor. De fout ligt alleen bij de trucker. De rechtbank houdt er rekening mee dat die nog steeds erg met het ongeluk in zijn maag zit. De twee maanden voorwaardelijke celstraf die de rechtbank eiste, legde ze niet op. Ook is de voorwaardelijke rijontzegging een jaar korter dan de eis.