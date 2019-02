Deel dit artikel:













Het Zwarte Gat vormt decor voor nieuwe theaterproductie De initiatiefnemers van de voorstelling (foto: RTV Drenthe) Schrijver Jan Veenstra voor Het Zwarte Gat. (foto: RTV Drenthe)

De heide bij het Zwarte Gat in Zuidwolde verandert in de zomer van 2020 in het decor van een dramatisch toneelstuk. De buurt wil het verhaal van de moord op een onschuldig dienstmeisje een nieuwe draai geven.

Geschreven door Josien Feitsma

Het is 19 mei 1881 als dienstmeid Mina Koes op weg naar huis het grote heidegebied bij het Zwarte Gat wil oversteken. Ze krijgt halverwege onverwacht bezoek van een oude bekende die vanwege dronkenschap door zijn vrouw uit huis is gezet en zijn tijd in de natuur uitzit. Hij overvalt Koes en vermoordt haar in koelen bloede. Koes zal nooit meer bij haar ouders aankomen. Vanaf dat moment is het verhaal van 'de moord bij het Zwarte Gat' geboren.



Het verhaal laat in gemeente De Wolden nog steeds zijn sporen na. De moordenaar van destijds is gevonden, maar over zijn beweegredenen gaan meerdere verhalen rond. Een lokaal theaterinitiatief blaast het verhaal nieuw leven in.



Volksverhaal

"Je hebt natuurlijk een heleboel moorden gehad en die zijn al lang vergeten, maar deze is bijzonder. Dit verhaal is deel uit gaan maken van de volksverhalen uit de omgeving. Het is mijn omgeving, ik woon hier. Wat mij intrigeert in het verhaal is dat de twee kennen elkaar van vroeger, maar hebben ze ook een relatie gehad? En hoe heeft het zo vreselijk verkeerd kunnen aflopen?", vertelt schrijver van het nieuwe toneelstuk Jan Veenstra. Samen met de werkgroep is hij betrokken bij het nieuwe initiatief.



Het verhaal is volgens Boudewijn Bakker van de werkgroep levend gehouden door de vele variaties. "Het is een stuk folklore geworden. Na de moord op Mina Koes werden er op kermissen er liedjes over gezongen. Er was nog geen radio en zo galmde deze moord zich voort en het is altijd in de verbeelding gebleven van de inwoners van Zuidwolde en omgeving."



Crime passionnel

Ook Veenstra werkt aan een eigen variatie op het stuk. "We weten uit krantenverslagen van vroeger dat ze hier vermoord is en beroofd. Maar wat er op de achtergrond meespeelde, daar is in der loop der tijd een heleboel bijgekomen en ik voeg er ook weer wat aan toe. Het motief is officieel een roofmoord, maar de moordenaar en het slachtoffer kennen elkaar een klein beetje. Dus ik heb de neiging om te denken: een crime passionnel is eigenlijk leuker."



Zes voorstellingen

Op het landbouwperceel vlak voor Het Zwarte Gat wordt een tribune gebouwd met uitzicht op de heide. Volgens Bakker moet de tribune plaats bieden aan 350 man. Hij hoopt op zes voorstellingen op locatie. Daarvoor moet nog wel een hoop gebeuren. "We moeten nu eerst de spelers verzamelen, bij dezen willen we mensen ook oproepen om zich aan te melden als ze mee willen spelen. Maar daarnaast, en eigenlijk belangrijker, het gaat natuurlijk een boel centen kosten en die moeten we ook nog bij elkaar zien te krijgen."



Bakker denkt dat het budget wel 'in de vijf nulletjes' gaat lopen. "We hebben een begroting gemaakt en die hebben we al besproken met een aantal mensen. We hopen dat de gemeente, eventueel het bedrijfsleven, en sponsoren erin willen springen om ons te helpen dit te realiseren. Het is toch uniek?!"