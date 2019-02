Pedersen: Ik ben verdrietig en gefrustreerd

VOETBAL - Terwijl de selectie van FC Emmen een pittige training afwerkte in aanloop naar het duel van zondag tegen ADO Den Haag zat Nicklas Pedersen in de dugout. Voor de onfortuinlijke Deense spits, die afgelopen dinsdag zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie, zit het het seizoen erop. Zijn gelijkmaker tegen PSV zal vrijwel zeker zijn laatste goal zijn geweest in het shirt van FC Emmen.

Iedereen op en rond het veld hoorde wat er gebeurde. Ik wist meteen dat het foute boel was. Nicklas Pedersen, de spits van FC Emmen die dinsdag zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie

Voetbal is mijn leven. Natuurlijk hoop ik terug te komen, maar als de artsen me dat afraden ga ik geen risico nemen. Nicklas Pedersen, over zijn toekomst als voetballer

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

"Het is verschrikkelijk. Ik ben verdrietig en gefrustreerd. Ik had de club dolgraag geholpen in de strijd tegen degradatie. Niet dat ik nu denk dat ze het niet gaan redden, maar ik had echt ontzettend graag mijn steentje bijgedragen."De aanvaller voelde meteen dat het mis was. "Ik stapte op de voet van Nick Bakker en verdraaide mijn knie. Iedereen op en rond het veld kon het kraken horen. Ik heb het al eens meegemaakt. De pijn was deze keer wel wat minder heftig, maar ik wist dat het foute boel was."Pedersen hoopt in Denemarken onder het mes te kunnen en ook te revalideren. "Dan ben ik dichtbij mijn familie. Ik hoop nog wel wat wedstrijden van FC Emmen te zien, dus ik kom zeker terug."Over zijn toekomst wil Pedersen nog niet teveel nadenken. "Daarvoor is het allemaal nog te vers. Ik moet zeggen dat de eerste 24 uur het ergst waren. Inmiddels kan ik wel weer een beetje relativeren. Het is voor mij de tweede keer met kruisbandletsel. Natuurlijk hoop ik weer op niveau terug te komen, want voetbal is mijn leven, maar als de artsen me zeggen dat het risico te groot is dan ga ik dat zeker niet lopen."