Stedelijk Museum Coevorden trekt zesduizend bezoekers Directeur Stefanie Ottens hoopt het bezoekersrecord volgend jaar opnieuw te breken (Foto: RTV Drenthe/ Steven Stegen)

Het Stedelijk Museum in Coevorden heeft een prachtjaar achter de rug. Het museum vierde haar vijfjarig bestaan en verwelkomde zesduizend bezoekers: een record.

In de jaren ervoor bleef het bezoekersaantal steken rond de vijfduizend. Door continue nieuwe tentoonstellingen en activiteiten te organiseren, wist het museum er in 2018 duizend meer te trekken.



Toeristen en Drenten

“De meeste bezoekers van het museum komen uit Drenthe en Zuid-Holland. “Dat toont aan dat zowel de lokale bewoners als ook de toerist ons museum weet te vinden.” Zo stelt directeur Stefanie Ottens.



Dit jaar is voor het eerst ‘Het IJzerkoekenoproer van Coevorden’ georganiseerd in samenwerking met Theater Hofpoort en theaterbedrijf Maters & Roberti. Ook het educatieproject ‘Projectdagen Middeleeuwen’ en de tentoonstelling ‘Historie in het centrum’ zijn afgelopen jaar goed bezocht.



Het museum hoopt dit jaar de grens van 6.000 bezoekers te passeren. De nieuwste tentoonstelling is al van start gegaan. Op 2 februari opende een tentoonstelling over verborgen ambachten.