Expositie Egbert Streuer: Van TT-bekers tot stropdas Egbert Streuer en Natascha Kayser (foto; Edwin van Stenis, RTV Drenthe)

MOTORSPORT - "Ik heb m'n best gedaan in het verleden. Ik vind het redelijk gelukt en dat was het. Het woord icoon dat hoeft van mij niet", aldus zijspancoureur Egbert Streuer uit Grolloo. Vanaf zondag is de tentoonstelling 'Egbert Streuer, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur' in het Drents Museum in Assen open voor publiek.

Orgineel zijspan van 1989

Tussen jeugdfoto's, motorpakken en projecties van bewegende beelden staan ook twee zijspannen opgesteld. Eén ervan is nog orgineel. Streuer reed erin tot 1989. Het span is bestickerd met de befaamde Lucky Strike-reclame. Zoon Bennie, inimiddels zelf ook wereldkampioen zijspanrace, restaureerde het span helemaal.



"Nu wordt alles weer naar boven gehaald. En nu verneem je dat het nog steeds leeft. Er zijn heel veel mensen die dat heel leuk vinden. En ik zelf natuurlijk ook nu ik alles weer terugzie",aldus Streuer.



Boek: Egbert Streuer, Nederlands meest succesvolle wegracecoureur

Buiten de expositie heeft schrijfster Natascha Kayser een boek, met dezelfde titel, over het leven van Streuer geschreven. "Vooraf had ik m'n twijfels. Ik dacht dat Egbert een stugge en bescheiden man was. Maar dat klopt niet. Als hij eenmaal op stoom is, is hij een begenadigd verhalenverteller"



Rolf Biland bij officiële opening

Rolf Biland, één van de grootste rivalen van Streuer, komt zaterdag speciaal uit Zwitserland over om de officiële opening van de expositie bij te wonen. Belangstellenden kunnen via de website van de het Drents Museum speciale kaarten kopen voor deze bijzondere reünie.