Nicklas Pedersen, Kjell Scherpen en Dick Lukkien in Rood Wit TV

VOETBAL - In FC Emmen Rood Wit TV een interview met de onfortuinlijke Nicklas Pedersen. De Deense spits raakte deze week zwaar geblesseerd aan zijn knie en dat betekent einde seizoen. Sterker nog, de aanvaller houdt zelfs rekening met het einde van zijn profloopbaan.

De nieuwe aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Kjell Scherpen krijgt een potje bruine bonen als 'man of the match' na de 5-0 nederlaag in Alkmaar afgelopen zaterdag. "Eigenlijk had niemand bruine bonen verdiend, maar goed jullie hebben dit nu eenmaal verzonnen dus accepteer ik het maar."Dick Lukkien kijkt in 'koffieDick kijken' vooruit op het duel van aanstaande zondag tegen ADO Den Haag. Gaat hij zijn elftal wijzigen en, zo ja, op welke posities?Jafar Arias stelt deze week de prijsvraag waarmee je twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuiswedstrijd van FC Emmen.