Fleur Nagengast langer bij Telenet Fidea Fleur Nagengast verlengt contract (Foto: RTV Drenthe Archief)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen heeft haar contract met Telenet Fidea Lions met één jaar verlengd. De winnares van zilver op het WK onder 23 jaar rijdt tot minstens 2020 voor de Belgische formatie.

Geschreven door Rene Posthuma

Nagengast wordt beloond voor een goed seizoen, met niet alleen een medaille op het WK, maar ook op het NK en EK belandde de Drentse op het podium. Daarnaast behaalde Nagengast een knappe tweede plaats in het eindklassement van de Wereldbeker.



"Ik ben blij dat ik het vertrouwen krijg van Telenet Fidea. Dit is de perfecte omgeving om mij verder te ontwikkelen", laat Nagengast op de website van de sponsor weten.



Team manager Sven Nys is onder de indruk van wat Fleur de afgelopen maanden liet zien: "De evolutie die Fleur doorgemaakt heeft, stemt ons als team erg gelukkig. Fleur is een erg gedreven renster, die winter na winter progressie maakt. We kijken uit naar de progressie die Fleur de komende jaren nog zal maken."