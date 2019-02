Dick Lukkien: AZ is vergeten

VOETBAL - In de wekelijkse rubriek 'koffieDick-kijken' stond FC Emmen-trainer Dick Lukkien vanzelfsprekend stil bij de blessure van spits Nicklas Pedersen, keek hij terug op het verlies bij AZ en vooruit op het duel van zondag tegen ADO Den Haag.

Natuurlijk was de nederlaag tegen AZ een tikkie, maar we speelden wel tegen een enorm goede ploeg. Toch was 5-0 te veel. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Het wegvallen van Pedersen noemt Lukkien 'dramatisch'. "In eerste instantie natuurlijk voor hem zelf, maar ook voor de club. Nicklas heeft al een geweldige rol vervuld, maar werd de laatste weken fitter en fitter. Enorm kloten dat dit is gebeurd."De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen AZ is volgens de oefenmeester afgesloten. "Dat is vergeten. Tenminste bij wel. Ik ben van mening dat we dat goed hebben afgesloten. Nu moeten we een reactie laten zien tegen ADO Den Haag. Natuurlijk was het een tikkie. De 5-0 vond ik ook teveel van het goede, al besef ik wel dat we tegen een enorm goede ploeg speelden."Of het publiek zondag rekening moet houden met wijzigingen in de basisopstelling van FC Emmen laat Lukkien nog open. "We hebben in ieder geval met meerdere opties getraind vandaag." Lukkien wisselde op de rechtsback-positie Gersom Klok af met Nico Neidhart en in de spits wisselden Jafar Arias en Sven Braken elkaar af. Centraal achterin stond Andrej Lukic geposteerd naast Keziah Veendorp. Nick Bakker had vroegtijdig de training verlaten met een lichte blessure. "Het is nog geen zondag, dus we hebben nog even om een ei te leggen. Ik verwacht overigens dat Nick morgen gewoon weer van de partij is op de training."Het belang van een resultaat tegen ADO Den Haag is duidelijk. "We willen natuurlijk ook winnen en om richting plek 14 of 15 te klimmen zullen we ook af en toe een wedstrijdje moeten winnen, dat is helder."