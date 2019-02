Zonnepark bij Pesse moet omgeving meer laten profiteren

Een groot deel van de gemeenteraad van Hoogeveen vindt dat in de plannen voor een tweede zonnepark bij Pesse meer participatie-mogelijkheden moeten komen. Het plan voor het zonnepark krijgt harde kritiek van verschillende partijen. Maar op één punt is weinig discussie: het obligatiefonds dat de initiatiefnemers nu bieden is veel te karig.

Zonnepark Hendrik Reindersweg krijgt een omvang van 32 hectare. Twee boeren die land bezitten bij het spoor achter Pesse willen dat zonnepark bouwen om een goede toekomst voor hun bedrijf te waarborgen. Het zou het zesde zonnepark in de gemeente moeten worden. Groen Leven is de projectontwikkelaar. Het park komt naast een ander zonnepark van 25 hectare van projectontwikkelaar Powerfield.Raadslid voor de ChristenUnie Koen Meesters: “We vinden het jammer dat de omgeving niet meer kan profiteren. Een participatiemogelijkheid zou mooi zijn, maar onder de regels van het bestaande afwegingskader is dat geen voorwaarde. Toch vinden wij dat we daar de initiatiefnemers naar moeten vragen.”De participatiemogelijkheden zouden niet uit een obligatiefonds moeten bestaan, maar uit een duurzaamheidfonds, vindt het CDA. Een obligatie is een lening waar jaarlijks een vast bedrag aan rente over terugbetaald wordt. Maar de omgeving zou meer moeten kunnen profiteren. Raadslid Klaas Kroezen roept het college daarom op ook het corporatiemodel te bekijken zoals dat elders in de provincie soms tot stand komt. In dat model is er sprake van winstdeling en een gezamenlijk bestuur.De PvdA ziet het zonnepark niet zitten. Zo bekritiseert raadslid Ina Gerda Emmens het gebrek aan tijdig en goed overleg met het naastliggende landgoed Zwarte Water, het Drentse Landschap en de meest direct omwonende. “Mooi dat dat een leerpunt was, zoals GroenLeven zei, maar overleg is juist een voorwaarde om het vooraf te organiseren.”D66-fractievoorzitter Peter Scheffers zegt dat zijn partij twijfel heeft bij het park. “Zo’n professioneel bedrijf als GroenLeven zou zo’n leermoment niet mogen hebben.” Ook vindt Scheffers de inpassing in het landschap en de mogelijkheden voor bijvoorbeeld reeën om door het park te kunnen komen onvoldoende. Volgens Scheffers is er duidelijk een gebrek aan overleg met de omgeving. “Ik snap niet dat zo’n slecht plan hier op tafel kan komen.”De VVD vindt dat D66 veel te ver gaat. Voor de VVD is het participatie-idee het enige kritiekpunt dat overblijft. De partij is verdeeld over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, zegt raadslid Arend Steenbergen. Dat geldt ook voor Gemeentebelangen. Maar de collegepartij sluit zich verder bij de VVD aan. Raadslid Jan Giethoorn: “Participatie is altijd goed en kan altijd beter. Wij vinden het erg belangrijk.”Over twee weken besluit de gemeenteraad of en hoe de plannen voor een tweede zonnepark bij Pesse door kunnen gaan.