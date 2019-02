College Assen wil snel nieuwe kleedkamers voor ACV

Voetbalclub ACV in Assen krijgt als het aan de gemeente ligt snel nieuwe kleedkamers. De club groeit flink uit zijn jasje en heeft dringend extra kleedruimte nodig.

De gemeente heeft een projectleider aangesteld die het kleedkamerprobleem samen met ACV op korte termijn moet gaan oppakken. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad, naar aanleiding van vragen van de voorzitter van ACV. Volgens voorzitter Marco de Rijke van de voetbalclub heeft de club de kleedkamers heel hard nodig. "We moeten als club voldoen aan de normen van de KNVB en volgens die normen komen wij zes kleedkamers tekort. Nu moeten we regelmatig drie of vier teams bij elkaar in plaatsen of kleden spelers zich op de gang om. Dat kan gewoon niet", zegt De Rijke.Met name het damesvoetbal zit flink in de lift. Daardoor moet de club iedere zaterdag nog meer puzzelen met de kleedkamerindeling, zodat heren en dames goed gescheiden blijven.Naast de extra kleedkamers hoopt ACV ook dat de hoofdtribune een opknapbeurt krijgt en dat er nieuwe vergader- en commissieruimtes komen. In het dak van de huidige tribune zit asbest. Het verwijderen van dat dak staat volgens de gemeente voor dit jaar gepland.De Rijke heeft aan de gemeente een pakketplan aangeboden. De club wil het liefste alle veranderingen in één keer doorvoeren. Daarvoor is 1,5 miljoen euro nodig, waarvan ACV zelf drie ton wil inbrengen. De Rijke: "Als we alles tegelijkertijd kunnen doen, dan zijn onze sponsoren ook bereid wat bij te dragen. Er zijn bijvoorbeeld bouwbedrijven die wel willen helpen en dat scheelt de gemeente uiteindelijk geld."De plannen voor de extra kleedkamers zijn niet meegenomen op de gemeentelijke begroting voor 2019. Rond de zomer gaat er een voorstel naar de gemeenteraad. ACV hoopt dat er voor het volgende seizoen nieuwe kleedkamers staan.