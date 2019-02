De Treffer ’16 noemt delen sportcomplex ‘onwerkbaar’

Het bestuur van voetbalclub De Treffer ’16 gruwt van het idee dat het sportcomplex in 2e Exloërmond in het nieuwe seizoen mogelijk gedeeld moet worden met het rivaliserende TEVV. “Dat gaat dan een onwerkbare situatie worden”, zegt voorzitter Wim Hospers.

Wethouder Niek Wind van Borger-Odoorn bleef gisteravond tijdens de vergadering van de gemeenteraad bij het standpunt staan dat de gemeente ook TEVV op het complex moet toelaten als deze club in juni aan de KNVB-eisen voldoet van 50 spelende leden en het kunnen opstellen van een eerste elftal.De raadsfracties kijken daar verschillend tegen aan. Raadslid Ron Reinds van Gemeentebelangen vroeg zich af of De Treffer ’16 er ook zo’n moeite mee zou hebben als het niet om het rivaliserende TEVV zou gaan. “En bovendien zijn er in het land voldoende voorbeelden waarbij meerdere clubs op één complex spelen.”CDA’er Ankie Huijing noemde het ‘organisatorisch lastig’. Annemiek de Groot van Leefbaar Borger-Odoorn hekelde vooral de timing. “Ik snap dat qua regelgeving het toelaten van de tweede club misschien logisch is, maar het is een precair proces. Voor ons gevoel wordt nu de knuppel in het hoenderhok gegooid. Is dat wel een handige strategie, nu de emoties zo oplopen?", vroeg zij zich af.Voorzitter Hospers van De Treffer ’16 kan zich niet voorstellen hoe twee clubs het sportpark kunnen delen. “Kijk alleen al naar de reclameborden van onze sponsors. Moeten we die verwijderen of afplakken als de andere club speelt? En we zitten ook met de kleedkamers in de sporthal. Die zijn niet altijd beschikbaar. Dat gaat een puzzel worden waar we niet uit komen.”Wethouder Niek Wind (Gemeentebelangen) denkt dat de clubs wel tot werkbare afspraken kunnen komen. “We moeten eerst maar afwachten of TEVV in juni aan de KNVB-eisen voldoet. Pas als dat zo is komt het gezamenlijke gebruik in beeld. Ik verwacht dat de clubs daar dan in constructief overleg uit gaan komen.”