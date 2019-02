Reuring in Asser raad over markt op Koopmansplein

Moet de Asser warenmarkt nu wel of niet terug naar het nieuwe Koopmansplein? Veel Assenaren vinden van wel, de marktkooplieden zelf willen niet en volgens het college van B en W past het niet. Maar VVD en 50PLUS denken daar heel anders over.

En dus was de warenmarkt weer goed voor reuring in de raad van Assen gisteravond. Waarmee de provinciehoofdstad terug is bij een eeuwenoude discussie.Want ooit wilden de marktkooplieden absoluut niet weg van het Koopmansplein, maar ze moesten. Dat was in de negentiger jaren, toen winkelcentra 't Forum en de Weierspoort aan de randen van het plein werden neergezet. Voor de markt was er ineens geen plaats meer, zo vond de gemeente. De markt verhuisde met tegenzin naar de Brink en de Brinkstraat. Jaren gesputter volgde, daarna bleef het stil want ze blijken tevreden met hun huidige stek, maar nu is het weer mis.Het vuurtje is opgestookt door de politiek. Een deel ervan wil nu ineens toch terugkeer van de warenmarkt, nu het Koopmansplein vernieuwd wordt voor drie miljoen en er een ontwerpwedstrijd komt. En omdat veel Assenaren het als idee hebben geopperd, net als water, groen en speeltoestellen, hoort ook de markt in de komende ontwerpwedstrijd voor 'het nieuwe stadshart van Assen'.Dat de markt niet wil, hebben VVD en 50PLUS even geen boodschap aan. En dat de 45 kramen niet zouden passen op dat grote plein, daar twijfelen ze aan. Verder geeft het volgens 50PLUS geen pas, dat de ambities die er zijn voor de binnenstad bepaald worden door marktkooplieden. "Die markt moet terug. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma. Wij hebben een ambitie met die binnenstad. Die moet levendiger worden en de markt daar is een prima middel", vindt fractievoorzitter Clemens Otto van 50PLUS.Richard Klok van de VVD, de partij van verantwoordelijk wethouder Roald Leemrijse, was degene die gisteravond de diep weggezakte marktdiscussie als eerste oprakelde. "We willen reuring in de binnenstad. Dat creëer je met de warenmarkt. Daar komen mensen op af, daar is het gezellig. Daarom vinden wij het raar dat de markt al is platgeslagen als idee. Wij willen dat het college het alsnog meeneemt in de ontwerpwedstrijd voor herinrichting van het plein", aldus Klok.50PLUS gaat zelfs zover, dat ze lak heeft aan wat de marktkooplui zelf willen. "Wie bepaalt hier nou waar marktkramen in een stad neergezet mogen worden? Dat is de gemeente, dus wij en niet zij. En ik kan je vertellen dat onze achterban graag inkopen doet op de markt en het liefst op het Koopmansplein. Dus ze zullen alleen maar de omzet zien groeien", zegt voorman Clemens Otto.Wethouder Roald Leemrijse houdt de poot stijf: geen markt terug op het Koopmansplein. Want daar moet groen, water, en speelgelegenheid komen. Een markt past daar dan niet meer bij. Kleine en grote evenementen, zoals ook het TT Festival en de Koningsnacht, dat kan wel."De kramen van vroeger, die zijn nu gigantisch groot. Dat is niet meer even dat gezellig kraampje van jaren geleden waar koopwaar ligt, maar dat zijn hele bouwwerken. Dat gaat niet passen. En de veiligheidsdiensten worden dan ook geblokkeerd. En wat nog belangrijker is: de marktcommissie is helder geweest", zegt Leemrijse, "Ze willen blijven op hun huidige plek."Over een week beslist de raad over de ambities voor het Koopmansplein 'als nieuw stadshart', wat de uitgangspunten zijn voor de vier ontwerpbureau's die met het plein aan de slag gaan, en hoe Assenaren in juni mogen stemmen voor het beste ontwerp. Of er dan ook een plekje wordt afgedwongen voor de warenmarkt in één van de ontwerpopdrachten, moet dan blijken.