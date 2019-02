Big Brother is watching you op Stadsbedrijvenpark Assen

Het heeft een paar jaar geduurd, maar de kop is eraf. Het Stadsbedrijvenpark in Assen heeft zijn eerste beveiligingscamera's. Geboefte dat uit is op dure metalen velgen of airbags zijn snel gezien.

"Ja, Big Brother is watching you", zegt ondernemer en kringbestuurslid Harm Lemmen van Ondernemend Assen. "We willen een veilig bedrijvenpark, zonder criminaliteit en gedumpte rommel, waar je ook veilig kunt wonen, en waar werknemers ook een veilig gevoel hebben. Zodra je hier wat dumpt, sta je er fraai op."Ondernemend Assen rolt de komende jaren een camerabeveiligingsproject uit op alle bedrijvenparken, en dat begint op Assens oudste en grootste industrieterrein: het Stadsbedrijvenpark. Echt helemaal de eerste met camera's is dit park niet. Assen-Noord, met Peelerpark en Messchenveld, ging in 2015 zelf bezig, omdat een gezamenlijk project toen lastig van de grond kwam.Maar ze waren daar het cruisen van drugsdealers zo zat, en ook de vele inbraken, dat ze zelf de handen ineen sloegen en zich met camera's hebben gewapend tegen de criminele praktijken. Zestien stuks hangen er al een tijd. En die hebben effect. Drugskoeriers blijken afgeschrikt, die vertonen zich er bijna niet meer, en ook het aantal bedrijfsinbraken is gedaald.Dat goede voorbeeld wordt nu gevolgd. Samen met politie en gemeente wil de ondernemersclub nu stukje bij beetje heel ondernemend Assen beveiligen. Er is voor dit jaar 15.000 euro, genoeg voor zes beveiligingscamera's. "Maar er moeten veel meer bij. Eerst op de meest dringende plekken, in overleg met de politie", zegt Lemmen.De eerste camera hangt er inmiddels, en dat is bij garagebedrijf Dijkstra. Autoverkoper Almir Djulic is er blij mee. "Op onze vestiging in Assen hebben we het gelukkig nog niet meegemaakt, maar airbags en dure velgen zijn roofgoed. En dan heb ik het nog niet eens over de schade die ze aanrichten aan de auto's."Sommige ondernemers hebben trouwens niet gewacht op het beveiligingsproject van Ondernemend Assen. Zoals Hemmen zelf. "Ik zit met mijn reprobedrijf in een bedrijfsverzamelgebouw. Er werd vaak ingebroken, er ook afval gedumpt achter ons pand. We hebben toen met z'n allen camera's aangeschaft. Rondom het gebouw registreren die alles. Sinds die er hangen, is het stukken beter geworden."Hoelang het gaat duren voordat alle bedrijvenparken volledig in de camera's zijn gehangen, duurt zeker enkele jaren, verwacht Bert van der Veen, directeur van Ondernemend Assen. "Het moet allemaal wel betaald worden. En voor een een goede camera ben je zo enkele duizenden kwijt."Naast het cameratoezicht, heeft Ondernemend Assen ook met politie, gemeente en brandweer afgesproken dat de ondernemers ook de hand in eigen boezem steken. Zo moeten bedrijfspercelen er opgeruimd bijliggen, brandgevaarlijke situaties moeten voorkomen worden en iedereen moet de ogen goed openhouden en verdachte situaties zo snel mogelijk melden. Dit alles gebeurt onder de noemer van de pas afgesloten overeenkomst Schoon, Heel, Veilig.