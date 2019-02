Gerdien Verschoor nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De nieuwe directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt Gerdien Verschoor (55) uit Zutphen. Zij volgt per 1 juli Dirk Mulder op, die na 33 jaar met pensioen gaat.

"Ik vind het prachtig dat me dit wordt toevertrouwd", zegt ze, "al is het natuurlijk moeilijk om een persoon als Dirk Mulder op te volgen. En het is niet zomaar een baantje, ik zie het als een opdracht, om het verleden door te geven. Opdat we niet vergeten."De Raad van Toezicht noemt Gerdien Verschoor 'een waardig opvolger van Mulder', vanwege haar grote kennis over de Tweede Wereldoorlog en ervaring in de museale wereld in binnen- en buitenland.Verschoor is kunsthistoricus, auteur van romans en korte verhalen, en ook interviewster voor kunstbladen. Naast haar schrijverschap is ze sinds 2005 directeur van CODART, een internationaal netwerk van museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst.Daarvoor woonde ze jarenlang in Polen. Hier werkte ze als cultureel attaché op de Nederlandse ambassade in Warschau. Vanuit die functie was ze onder meer verantwoordelijk voor de dossiers die met de Tweede Wereldoorlog hadden te maken. Ook in haar romans en verhalen speelt de oorlog vaak een grote rol.Verder heeft ze ook nog een Drentse link: "Want ik ben getrouwd met een Drent, van origine uit Coevorden. Later is hij als puber naar Zutphen vertrokken. Ik heb hem ontmoet in Polen." Maar Drents praten, dat kan ze niet. "Mijn schoonmoeder sprak geen Drents tegen me."Zo'n 25 jaar geleden bracht Verschoor haar eerste bezoek aan het Herinneringscentrum en het vroegere kampterrein, en werd er rondgeleid door Dirk Mulder. "Ik was er meteen van onder de indruk, het heeft me toen zo gegrepen, dat ik het altijd ben blijven volgen. Het is een enorme beladen plek, met een ongelooflijk verschrikkelijke geschiedenis. Het is belangrijk dat we het verhaal blijven vertellen en de vrijheid en vrede koesteren. Laat het oorlogsverleden een enorme les zijn."Sindsdien is ze nog zo'n tien keer terug geweest, en heeft ze het Herinneringscentrum en het kampterrein flink zien veranderen, onder de bezielende leiding van Dirk Mulder. "Ik heb er enorm veel respect voor wat hij er heeft neergezet, samen met alle medewerkers."Voordat ze echt serieus inging op de functie van directeur, reed ze er ook nog even naartoe. "Ik moest toch even voelen waar ik in terecht zou komen, of ik het echt zou willen. Maar het voelde heel goed, de ontvangst, de vriendelijkheid, het contact met de rondleiders."De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in 'dat de nieuwe vrouw aan het roer zeer goed in staat is om het Herinneringscentrum voor de toekomst de herkenbare plek te geven die het verdient'. Per 1 juli neemt ze het over van Mulder, maar vanaf mei zal ze al regelmatig te vinden zijn in het Herinneringscentrum. "Dan kan ik er alvast ingroeien. Het moet niet meteen cold turkey worden."Gerdien Verschoor staat meteen een zware klus te wachten, als ze in juli begint. Er moet voor tien miljoen uitgebreid en verbouwd worden, en dat geld is nog lang niet bij elkaar gesprokkeld door Dirk Mulder. Of Verschoor een beetje goed is in geld losweken? "Ja, dat moet toch zeker lukken, maar niet binnen een half jaar."