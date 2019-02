Deel dit artikel:













Jongen (16) mishandeld op grasveld in Emmen De verdachte is nog niet opgepakt (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

In Emmen is afgelopen zondag een jongen van 16 jaar mishandeld. Dat gebeurde rond kwart voor zes 's middags, toen de jongen over een grasveld bij de Rolderbrink naar huis liep.





Door de schrik begint de 16-jarige jongen om zich heen te slaan, daarbij raakt hij ook de dader. Die gaat er daarna vandoor en is nog spoorloos. Een omstander ontfermt zich over het slachtoffer.



Op



"Hij ziet een donker getinte jongen tegemoet komen lopen. Deze onbekende jongen loopt met een fiets over het grasveld. Op het moment dat ze elkaar treffen, drukt deze onbekende jongen de fiets tegen het slachtoffer en geeft hem vervolgens een vuistslag in zijn gezicht", laat de politie weten. Door de schrik begint de 16-jarige jongen om zich heen te slaan, daarbij raakt hij ook de dader. Die gaat er daarna vandoor en is nog spoorloos. Een omstander ontfermt zich over het slachtoffer. Op Facebook deelt de politie Zuidoost-Drenthe het signalement van de verdachte, in de hoop dat iemand hem herkent. Ook wordt nog gezocht naar de omstander die te hulp schoot.