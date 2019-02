'Een zendamateur heeft een diploma en een piraat doet maar wat'

Hij is er al vanaf z'n twaalfde mee bezig en nu is hij 79 jaar. Albert Bloeming uit Emmen is radiozendamateur. Wie denkt dat Bloeming daarmee al 67 jaar lang een 'piraat' is, heeft het mis.

"Ik moet heel vaak uitleggen dat ik geen piraat ben. Een radiozendamateur heeft een diploma gehaald en een piraat doet maar wat. Je kunt het vergelijken met autorijden: als je de straat op wilt, heb je een rijbewijs nodig. Doe je het zonder, dan kan het gevaarlijk zijn."Radiozendamateuren is het niet te doen om het draaien van plaatjes in de ether. "We wisselen gegevens uit, bijvoorbeeld over onze apparatuur. Dan kun je denken aan de radiozendapparatuur en ook aan antennes. En over het weer praten we ook wel. Maar ik mag geen muziek draaien. We kunnen op allerlei manieren communiceren, via morsecode bijvoorbeeld, maar ook gewoon met de microfoon.""De eerste Nederlandse zendamateurs waren eigenlijk wel piraten, want toen waren er nog geen regels. De amateurs hadden een soort ontdekkende functie. Ze waren een soort pioniers. Later dachten commerciële partijen: dat kunnen wij ook."De techniek boeit de 79-jarige Bloeming al heel lang. Hij was nog maar 13 jaar toen hij zijn eerste zender in de lucht had."Ik had nog geen machtiging. En toen kwam ik erachter dat je storingen kunt veroorzaken. De scheepvaart had vrij veel last van piraterij. Je wilt niet op je geweten hebben dat iemand verzuipt, omdat ze geen contact kunnen krijgen. Dus toen ben ik gaan leren."Onder de radiozendamateurs worden regelmatig wedstrijden gehouden. Dit weekend is het weer zover. Van over de hele wereld proberen de hobbyisten contact met elkaar te krijgen."We proberen zoveel mogelijk verbinding te maken met andere landen. Daarbij gaan we de hele wereld over. Deze wedstrijd is er een waarbij Nederland in het middelpunt staat. Vaak moet je tijdens internationale wedstrijden door een brei van andere stations heen breken. We zitten nu aan de andere kant, ze roepen nu naar ons."En in welke taal dat dan gaat? Er komt in elk geval geen woordje Drents aan te pas. "We doen het hoofdzakelijk in het Engels. De Russen kunnen geen Drents", grapt Albert Bloeming.