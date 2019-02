Busdienstregeling in Drenthe wordt aangepast

Wat gaat er voor jouw buslijn veranderen? We zetten een paar aanpassingen van het OV Bureau Groningen-Drenthe op een rijtje.



Lijn 44 Harkstede - Vries krijgt een kortere route tussen Harkstede en Hoogezand. Door deze wijziging kan deze lijn in Kolham beter aansluiten op lijn 178 van/naar Siddeburen en in Vries op lijn 50 van/naar Assen. Daarnaast wijzigen de vertrektijden van lijn 44.



Buslijn 31 Hoogeveen – Ommen gaat in Ommen via het centrum rijden en niet meer via Ommen-Noord. Hierdoor kan beter aangesloten worden op de treintijden in Ommen.



Lijn 131 Hoogeveen – Balkbrug gaat tussen Zuidwolde en Balkbrug in beide richtingen dezelfde route rijden als lijn 31.



Op enkele lijnen wijzigen vertrektijden op bepaalde momenten om hiermee beter aan te sluiten op school- en/of treintijden. Zo vertrekt bijvoorbeeld Q-link 12 vanaf Meerdijk naar Emmen Centrum en station Emmen ’s middags 4 minuten eerder. Daardoor hebben de busreizigers voortaan de mogelijkheid over te stappen op de trein naar Zwolle.



Op werkdagen kunnen reizigers straks om 0.48 uur nog met Q-link lijn 5 van Groningen Hoofdstation naar P+R Haren, Zuidlaren en Annen. Deze bus rijdt ook op zaterdagavond. Op dit moment vertrekt de laatste bus op werkdagen naar Annen en Zuidlaren om 23.46 uur.