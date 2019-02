Deel dit artikel:

























Vrijwilligers knappen de Bonnerklap op Mark Ronda en Carolien van der Ziel van Werkgroep Gieterveen (foto: RTV Drenthe)

Om de zwarte els te snoeien en het zwerfafval op te ruimen organiseert Werkgroep Gieterveen van Het Drentse Landschap zaterdag in de Bonnerklap een natuurwerkdag. Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen.

In de Bonnerklap, onderdeel van het Hunzedal, komen flink wat elzen op, zegt Carolien van der Ziel, lid van de werkgroep. "Maar we willen dit gebied open houden. Dat gebeurt niet vanzelf omdat de bever deze boom niet lekker vindt. Dus moeten we de elzen zelf gaan temmen."



Ook wordt het gebied tijdens de natuurwerkdag door de vrijwilligers opgeruimd. De groep begint bij de oude brug en trekt zo langzaam verder het gebied in. "We zijn met vijftien man. Ik had wat meer verwacht, maar veel mensen hebben het druk en het is slecht weer", zegt Van der Ziel. "Maar het is mooi dat we zo het dorp bij het gebied kunnen betrekken."