Zoveel glasvezelaansluitingen zijn er in jouw gemeente

In de gemeente Meppel hebben de meeste huishoudens een glasvezelaansluiting en daarmee dus snel internet. Het gaat om 91 procent van de huishoudens. Meppel loopt overigens al jaren voorop.

Op plek twee staat Midden-Drenthe met 89 procent en Noordenveld sluit de top drie af met 85 procent, blijkt uit cijfers van adviesbureau Stratix over eind 2018.In veel gemeenten is het aantal glasvezelaansluitingen sterk toegenomen in de afgelopen jaren. Ter vergelijking: vijf jaar geleden was er in de helft van de Drentse gemeenten nog geen glasvezelaansluiting mogelijk.Voor commerciële partijen is het niet altijd interessant om glasvezel aan te leggen in het buitengebied, waar grote delen van Drenthe onder vallen. Daarom ontstaan er door de jaren heen steeds meer particuliere glasvezelinitiatieven.Als voldoende bewoners mee willen doen, kunnen die initiatieven heel succesvol zijn. Een voorbeeld is Westerveld op Glas. Afgelopen najaar begon het graven en in mei moet er snel internet beschikbaar zijn in Westerveld.Maar niet alle initiatieven lopen succesvol af. Zo haalde de stichting Breedband Borger-Odoorn onlangs niet voldoende aanmeldingen binnen, om aanleg van glasvezel rendabel te maken. De inschrijftermijn werd nog verlengd, maar ook dat hielp niet. Snel internet in Borger-Odoorn lijkt daarmee nog ver weg, maar de stichting houdt hoop.