'Als we rollenspellen deden, was ik altijd de moeder'

Ze ontvluchtte Drenthe als jongen en kwam terug als vrouw. Maria Smit uit Coevorden is transgender.

Momenteel is ze te zien in het televisieprogramma, waarin een aantal jonge transgenders wordt gevolgd. Hoe bevalt Maria's deelname aan het programma en hoe is het om terug te zijn in Drenthe?"Ja, ik heb superveel reacties gehad. Eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen zeggen vooral dat ze veel bewondering voor me hebben. En ik krijg ook veel reacties op het feit dat ik ben terug gegaan naar Drenthe. Ze hebben er respect voor. Ik krijg niet alleen reacties van transgenders, maar ook van mensen die dat niet zijn. Transgenders noemen me soms hun voorbeeld, maar dat vind ik een beetje te veel eer.""Het is een raar ding. Er komt geen moment in je leven dat je ineens denkt: dit is niet mijn lichaam. Je voelt het altijd al. Maar op een gegeven moment komt er wel een moment dat je je realiseert dat je transgender bent. Ik had dat toen ik een bepaalde film zag. Als kind speelde ik altijd al met meisjes. En als we rollenspellen deden, zoals 'vadertje en moedertje', dan was ik de moeder. Voor een klein kind is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk, dan ben je er niet mee bezig.""In Dalerpeel heb ik het wel heel moeilijk gehad. Niets ten nadele van Dalerpeel: het is een heel mooi dorp en er is een fijne gemeenschap. Maar het gaat in elk dorp zo. Als je iets anders bent, dan hoor je er niet meer bij. Dat kun je mensen - en ook kinderen - niet kwalijk nemen. Dat is een natuurlijke reactie. En gelukkig zijn we nu twintig jaar verder en weten de mensen er tegenwoordig ook veel meer vanaf.""Ik had mezelf heel lang onderdrukt. Zo van: ik doe me voor zoals mensen willen dat ik ben. Maar ik begon daar last van te krijgen. Ik ging naar de kunstacademie en daar kon ik mezelf zijn. Toen dacht ik: ik kan mezelf nu voor de gek blijven houden, maar dat heeft helemaal geen zin. Toen ben ik op zoek gegaan naar mezelf en ik heb mezelf gevonden.""Ieder mens komt op een punt in zijn leven waarop hij gaat nadenken: wat vind ik leuk en waar voel ik me thuis? Transgenders hebben dat moment veel eerder. Je voelt iets en je moet er wat mee. Sommige mensen hebben dat als ze zestig zijn, of ze krijgen een midlifecrisis. Het is een heel zwaar proces, maar ook een heel mooi proces. Het is een wedergeboorte. Je bent op zoek naar jezelf en daar word je heel gelukkig van. Dat is voor alle mensen mooi: transgender, of niet."