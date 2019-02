Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Slingeborgh in Assen heeft het beste restaurant De Slingeborgh heeft het beste restaurant (foto: Google Streetview)

Het restaurant van De Slingeborgh in Assen is uitgeroepen tot beste restaurant in een zorginstelling van Nederland.

Een jaar lang is er door bijna vijfhonderd zorglocaties en afdelingen gestreden om de Veiligvoedsel.nl Awards. De Slingeborgh, onderdeel van Interzorg Noord-Nederland, sleepte de eerste prijs in de wacht in de categorie 'Beste Restaurant'.



Meer prijzen

Dagbesteding De Stiel op de locatie De Hoprank in Peize, ook onderdeel van Interzorg, sleepte de prijs voor 'Beste Kleinschalig wonen' in de wacht.



Met de Veiligvoedsel.nl Awards wordt door Stichting Veiligvoedsel.nl aandacht geschonken aan het belang van veilig en hygiënisch werken in zorginstellingen en ziekenhuizen. Hiermee worden volgens de stichting voedselvergiftigingen voorkomen. Jaarlijks vinden er nog 680.000 voedselbesmettingen plaats in Nederland.