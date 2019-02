Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Liveblog: Toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe [gesloten] In Assen wordt gesproken over de toekomst van de ziekenhuiszorg (foto: RTV Drenthe / Chiel van Veen)

In Assen is vanmiddag een rapport gepresenteerd over de concentratie van de ziekenhuiszorg in Drenthe.





Tijdens de bijeenkomst is besproken welke functies de ziekenhuizen in Assen, Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal krijgen en welke behandelingen de ziekenhuizen gaan uitvoeren. Kijk hier het liveblog terug.