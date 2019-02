Deel dit artikel:













VV Gomos wint duurzaamheidsprijs Kantinecommissielid Geert Louters met de gewonnen cheque. (foto: Geert Louters)

VOETBAL - Voetbalvereniging Gomos uit Norg heeft duizend euro gewonnen bij een duurzaamheidswedstrijd. Mede dankzij hun LED-verlichting en zonnepanelen is de club gekozen tot een van de vijftien winnaars.

Geschreven door Stan Timmerman

Het gewonnen prijzengeld is bedoeld om de duurzaamheid op het sportpark nog verder te verbeteren. Gomos is hiermee een van de vijftien duurzaamste sportclubs van Nederland en België.



Gomos zet zich op verschillende manieren in voor een duurzaam sportpark. ''Wij hebben zonnepanelen op onze kantine en we hebben sinds kort LED-verlichting langs de velden'', vertelt Geert Louters van de kantinecommissie van Gomos. ''We verkopen ook alleen maar fairtradekoffie en -thee''.



Louters kan zijn geluk niet op met de prijs. ''Wij zijn goed bezig wat betreft duurzaamheid, daar zijn wij ons van bewust'', vertelt hij. ''Maar het feit dat wij bij de duurzaamste vijftien sportclubs van Nederland en België horen, maakt ons wel apetrots''. Waar het prijzengeld aan besteed wordt, is al duidelijk. ''Wij gaan aparte afvalbakken kopen voor plastic en normaal afval. Wij willen onze leden ook motiveren om hun afval goed te scheiden.''