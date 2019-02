Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kinderen uit Erica ontbijten met FC Emmen-spelers De spelers van FC Emmen gaan samen met basisschoolleerlingen ontbijten (foto: archief/Gerrit Rijkens)

Een beschuitje eten met je favoriete voetballer. Voor voetbalvrouwen zoals Yolanthe Sneijder-Cabau is het natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld.

Maar honderd basisschoolleerlingen uit Erica mogen binnenkort ook een ontbijtje eten met bekende voetballers.



Gezonde leefstijl

Komende dinsdag gaan ze samen met spelers van FC Emmen ontbijten in het stadion van de club. Niet alleen voor de gezelligheid, of omdat het leuk is. Nee, het ontbijt heeft een serieuze boodschap. Ouders en kinderen moet worden gestimuleerd om te ontbijten, voordat ze naar school of aan het werk gaan.



Met het ludieke ontbijtje in stadion de Oude Meerdijk moeten de kinderen worden klaargestoomd voor een gezonde leefstijl.



Meekijken met training

De kinderen krijgen dinsdagmorgen eerst een welkomstwoordje van wethouder Raymond Wanders. Daarna staat het ontbijt op het programma. De ouders van de kinderen mogen ook een hapje mee-eten. Na het ontbijt kunnen de kinderen zelf een potje voetballen en mogen ze meekijken bij een training van de eredivisionisten.



De organisatie van het ontbijt is in handen van het team Sport van de gemeente Emmen, samen met de Stichting Noaberschap United en M&GEZOND.