Regionale omroepen doen samen aan onderzoeksjournalistiek Minister van media Arie Slob licht een tegel (foto: RTV Oost)

RTV Drenthe, RTV Noord, RTV Oost en Omrop Fryslân slaan de handen ineen op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Media-minister Arie Slob heeft vandaag in de Zwolse studio van RTV Oost het startschot gegeven voor het samenwerkingsproject. Hij deed dat door symbolisch de eerste tegel te lichten voor de vier omroepen.



Uitzoekwerk

De afgelopen jaren zijn de Noordelijke omroepen uitgegroeid tot multimediale bedrijven, die continu zo snel mogelijk regionaal nieuws brengen op verschillende kanalen. "Door al die nieuwsberichten raken het uitzoekwerk en de diepgravende verhalen wat op de achtergrond", zegt RTV Drenthe-hoofdredacteur Dink Binnendijk. "Daar gaan we nu mee aan de slag."



Besloten is de krachten op onderzoeksgebied te bundelen. "We hadden dit als RTV Drenthe ook nooit in ons eentje van de grond kunnen tillen", aldus Binnendijk. "Daarom is het ook zo mooi dat we dit samen gaan doen. Bovendien kunnen we dan ook provincie-overschrijdende verhalen maken."



Specialisten

Per onderzoek wordt een team gevormd van gespecialiseerde journalisten van de betrokken omroepen. Dat team gaat op zoek naar diepgravende en onthullende verhalen. Daar waar mogelijk wordt het publiek van de omroepen betrokken bij de onderwerpkeuze.



Het is voor het eerst dat de regionale omroepen in het Noordoosten van ons land structureel gaan samenwerken op redactioneel gebied.