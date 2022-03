Slapeloze nachten van geluid warmtepomp in Paterswolde

Al bijna anderhalf jaar wordt een familie uit Paterswolde geteisterd door het geluid van een warmtepomp van de achterburen. Ondanks een aangenomen motie van de gemeenteraad van Tynaarlo, lijkt een oplossing ver weg. Inmiddels is de burenruzie een juridische strijd geworden.

Met een decibelmeter in de hand stond de familie al meermaals in de achtertuin. 's Nachts gaf het apparaat al gauw 67 decibel aan. Bijna 30 decibel meer dan in de nachtelijke uren is toegestaan. De nachtrust is flink verstoord en opnamemateriaal toont aan dat het geluid van de pomp telkens terugkeert om vervolgens luider en luider te worden.

Emoties

De vader van het gezin is hartpatiënt en slaapt soms bij zijn ouders om het geluid 's nachts te ontlopen. "We slapen met de ramen dicht en oordoppen in, maar het is nog steeds niet te doen", zegt de man.

"Buren die zijn komen kijken toen de warmtepomp op stoom was, vragen zich af hoe wij dit al zo lang volhouden", vertelt moeder. Vader en moeder van het gezin zijn geëmotioneerd. Ze willen graag hun verhaal kwijt, maar willen niet dat hun naam genoemd wordt.

Uitspraak

Meermaals probeerde het gezin een gesprek aan te gaan met de achterbuurvrouw. Van een goed gesprek kwam het echter nooit, waardoor er nu een juridische procedure is gestart. Een rechter bepaalt dat de twee buren eerst maar met elkaar moeten praten, voordat hij gaat bemiddelen. Maar na vijf uur zit er nog steeds geen schot in de zaak.

Uiteindelijk volgt eind december 2021, wanneer de warmtepomp al bijna een jaar voor overlast bij de buren zorgt, een uitspraak. De familie uit Paterswolde wordt in het gelijk gesteld. De buurvrouw moet trillingsdempers op de grond plaatsen en een kast er omheen bouwen.

Begin 2022 is er weliswaar een kast om de warmtepomp gebouwd, maar niet dezelfde kast die er volgens de uitspraak van de rechter zou moeten komen. Het probleem is, zo geeft de familie in Paterswolde aan, nog steeds niet opgelost.

8 van de 9 klachten 'opgelost'

In de gemeenteraad van Tynaarlo is al eerder een motie aangenomen om de klachten rondom warmtepompen serieus te nemen. Volgens de gemeente Tynaarlo is het aantal klachten beperkt en in de meeste gevallen was er sprake van 'aanloopproblemen'.

In totaal zijn er 9 klachten rondom de warmtepomp in Paterswolde ingediend. Daarvan zijn 8 al ongegrond verklaard na meting van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). In twee gevallen zou de geluidsnorm niet overschreden zijn. In het laatste geval loopt nog een onderzoek, aldus de gemeente Tynaarlo. Over deze melding wordt momenteel geen uitspraak gedaan.